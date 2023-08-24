Поргина раскрыла правду о трагедии с Караченцовым: не поддается здравому смыслу

Актриса Людмила Поргина рассказала о мистике, которая сопровождала трагедию с ее супругом Николаем Караченцовым. А все дело в появлении собаки, которое стало для супругов знаком свыше.

По признанию вдовы, ее муж всю жизнь был в постоянном движении. Он везде бегал и практически не мог отдыхать. Даже во время прогулок он никак не мог замедлить шаг. И вот однажды на собачьей выставке Николаю Петровичу подарили питомца – палевого лабрадора. Когда животное только появилось в семье, Поргина надеялась, что благодаря ему ее супруг начнет чаще бывать на свежем воздухе и расслабляться. Однако вскоре стало известно, что у щенка эпилепсия.

Актриса рассказала, что даже не знала, что подобное бывает у собак, но им пришлось с этим столкнуться. Чтобы помогать четвероногому другу, она научилась делать уколы и узнала, какие при данном заболевании нужны лекарства. «Появление Мили стало некой предтечей. Как только у Мили был припадок — я ей сразу ставила укол реланиума, в рот заливала валокордин, и недуг отступал», - рассказала Поргина.

А через некоторое время Караченцов попал в аварию, после которой он стал страдать от посттравматического эпилептического синдрома. Именно тогда актрисе и пригодились знания, что она получила благодаря заботе о собаке. «Ну давай, потренировалась на собаке, коли и мне», - шутил Николай Петрович на больничной койке.

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