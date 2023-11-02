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13:00, 02 ноября 2023
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Популярный ведущий хочет отобрать место Маслякова в КВН: кто этот наглец

Популярный ведущий хочет отобрать место Маслякова в КВН: кто этот наглец

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артист Вячеслав Макаров заявил, что мог бы занять место ведущего КВН Александра Маслякова. Дело в том, что в конце ноября мужчине исполнится 82 года, а многие поклонники отправляют его на пенсию. Сейчас самое время подумать о преемнике, пишет «ДНИ.РУ».

Макаров стал известен после выхода популярного шоу «Маска» на НТВ. Оказалось, что когда-то он тоже был участником «Клуба веселых и находчивых» и выступал в команде «Сборная Камызякского края по КВНу». Позже она стала чемпионом Высшей лиги КВН.

34-летний артист не бросил любимое занятие, даже сейчас он продолжает следить за командами клуба. Вячеслав уверен, что легко мог бы держать зал и жюри, даря всем хорошее настроение.

«Я прошел эту школу жизни с самых низов и думаю, что знаю всю подноготную, поэтому справился бы хорошо с ролью ведущего», – поделился артист.

Напомним, что Масляков является руководителем и ведущим телепередачи с 1964 года. Многие зрители считают, что Александр Васильевич должен передать дело другому талантливому человеку.

Макаров заявил, что мог бы выполнять все команды режиссера и даже в экстренных ситуациях знал бы, как лучше действовать. Сам Масляков пока никак не прокомментировал слова коллеги.

Ранее мы писали о том, что Евгений Петросян потерял семью из-за бывшей жены Елены Степаненко.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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