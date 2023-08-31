Попробовал в четвертом классе: стало известно о пагубной привычке Льва Лещенко

Народный артист Лев Лещенко является любимцем публики и заряжает всех позитивом. Со стороны 81-летний артист предстает примером скромного человека с правильными жизненными ценностями. Но, оказалось, что у мужчины есть свои вредные привычки.

СМИ пишут, что известный исполнитель любит употреблять спиртные напитки. Несмотря на возраст, певец часто сидит в компании друзей, где есть горячительное. Мэтр начал выпивать очень давно – еще в ранней молодости.

Напомним, что у Лещенко рано умерла мать. Его воспитывал отец – строгий мужчина, офицер Красной армии. Но юный Лев позволял себе шалости, а в начальной школе попал в плохую компанию, где и попробовал спиртное. Пишут, что это случилось чуть ли не в четвертом классе!

Поклонники беспокоятся за кумира, но он, видимо, знает меру.

Ранее мы писали о том, что певица Слава представила поклонникам своего избранника. Они уже прозвали его «собутыльником».