Попал в неприятности: подробности задержания мужа Орбакайте в США

Певица Кристина Орбакайте уже несколько лет состоит в браке с Михаилом Земцовым. Известно, что бизнесмен владеет сетью престижных клиник и занимается недвижимостью на рынке США и России. Однако мало кто знает, что в жизни Михаила есть криминальное прошлое.

По информации портала Kinoafisha.info, в 2005 году избранник Орбакайте имел проблемы с законом. Сообщается, что предприниматель был задержан за кражу вещей. За совершенное деяние Михаил провел несколько дней в тюрьме: суд вынес ему условный приговор.

После инцидента бизнесмен начал жизнь с чистого листа: он переехал во Флориду и познакомился с Кристиной.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте на огромных каблуках чуть не упала со сцены. Подробности смотрите в этой статье.