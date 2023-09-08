НАШ ШОУБИЗ
17:00, 08 сентября 2023
1 мин.

Попал в неприятности: подробности задержания мужа Орбакайте в США

Попал в неприятности: подробности задержания мужа Орбакайте в США

© Из профиля Instagram* Орбакайте (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Певица Кристина Орбакайте уже несколько лет состоит в браке с Михаилом Земцовым. Известно, что бизнесмен владеет сетью престижных клиник и занимается недвижимостью на рынке США и России. Однако мало кто знает, что в жизни Михаила есть криминальное прошлое.

По информации портала Kinoafisha.info, в 2005 году избранник Орбакайте имел проблемы с законом. Сообщается, что предприниматель был задержан за кражу вещей. За совершенное деяние Михаил провел несколько дней в тюрьме: суд вынес ему условный приговор.

После инцидента бизнесмен начал жизнь с чистого листа: он переехал во Флориду и познакомился с Кристиной.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте на огромных каблуках чуть не упала со сцены. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Орбакайте (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Теги:
#новости звезд
,
#новости шоу-бизнеса
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.