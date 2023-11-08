Попал в алкогольную кому: рэпер Моргенштерн* признался, что был в жутких запоях

Телеведущая Ксения Собчак взяла второе интервью у рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Музыкант признался, что после отъезда из России начал злоупотреблять алкоголем.

Алишер* (настоящее имя рэпера) признался, что последние два года находился в ужасном психологическом и физическом состоянии. Музыкант чудом остался жив.

Всему виной стало злоупотребление алкоголем.

«Я пил до того, как попадал в алкогольную кому. Каждый день я выпивал бутылку виски объемом 0,7 литра. Как я остался в живых? Боже, благодарю за такое крепкое здоровье. Я довел себя до критического состояния...», — рассказал он в интервью Собчак.

Рэперу помогла остановиться уже его бывшая возлюбленная Лиза Василенко. Девушка сказала ему одну фразу, которая поменяла отношение звезды к пагубной привычке.

Ранее рэпер рассказал, почему женился на Диларе.