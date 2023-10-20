Попал под проверку: Филиппу Киркорову могут запретить выезд из России

Знаменитый певец Филипп Киркоров не экономит на нарядах звездных брендов и часто хвастается, что может потратить миллионы рублей на куртку или туфли с эксклюзивным дизайном. Но, похоже, у артиста начались проблемы с деньгами – налоговая служба частично приостановила операции по счетам компаний короля российского шоу-бизнеса.

По данным Telegram-канала «Звездач», под ограничения попали связанные с артистом ООО «Филл Фо Ю» и ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн». Компании вовремя не предоставили налоговую декларацию, а также не оплатили выявленную задолженность.

Отмечается, что Киркоров не доплатил государству больше двух миллионов рублей. Теперь ему грозят проблемы с налоговыми приставами. В частности, певцу могут закрыть выезд из страны.

При этом ранее СМИ уже сообщали о наличии у артиста задолженности в 3,5 миллиона рублей, которая позже была погашена.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров оставил детей в России и уехал за границу. Он показал в соцсети кадры из китайского города Гуанчжоу. По словам исполнителя, он приехал в Китай по делам, но не уточнил каким именно.