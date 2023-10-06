«Поняла, что была ногой на горле»: Гузеева рассказала о проблемах в браке с Бухаровым

Телеведущая Лариса Гузеева назвала себя «душнилой» в браке. По словам артистки, она была «ногой на горле» супруга, ресторатора Игоря Бухарова. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Только со временем женщина поняла, что слишком контролирует избранника и поговорила с ним.

«В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: «Я отступаю», – призналась знаменитость.

Сейчас Гузеева старается лишний раз не лезть к мужу и тем более не нагружать его семейными обязанностями. По ее словам, она даже не пускает его на кухню.

«Есть женские дела, есть мужские. Я не люблю вот этого: «Сегодня ты моешь полы, пылесосишь». Я не превращаю своего мужчину в бабу и не вытираю об него ноги. Со мной должен быть настоящий мужик», — пояснила актриса.

Ранее мы писали о том, как 64-летнюю Гузееву раскритиковали за старческий макияж.