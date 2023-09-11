«Поначалу мне было неловко»: певец рассказал о близких отношениях с Аллой Пугачевой

38-летний певец и композитор Сергей Савин стал гостем фестиваля «Амурская осень», который открылся в Благовещенске. На мероприятии он поделился мало известной информацией об отношениях с артисткой Аллой Пугачевой.

В 2011 году Савин победил в шоу «Фактор А». Председателем жюри там была Пугачева.

Она сделала Савина своим фаворитом, утверждает певец и стала вкладываться в артиста. Общая сумма вложений – 10 млн долларов.

«Алла так зажглась нашими отношениями, что объявила, что Сергей Савин - ее новый проект», - сказал артист сайту aif.ru.

Примадонна считала, что у Савина все должно быть самое лучшее. Пугачевой было «в удовольствие» вкладываться в своего фаворита.

«Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина», - сказал он и добавил, что привнес в жизнь Пугачевой новые краски.