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18:00, 11 сентября 2023
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«Поначалу мне было неловко»: певец рассказал о близких отношениях с Аллой Пугачевой

«Поначалу мне было неловко»: певец рассказал о близких отношениях с Аллой Пугачевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

38-летний певец и композитор Сергей Савин стал гостем фестиваля «Амурская осень», который открылся в Благовещенске. На мероприятии он поделился мало известной информацией об отношениях с артисткой Аллой Пугачевой.

В 2011 году Савин победил в шоу «Фактор А». Председателем жюри там была Пугачева.

Она сделала Савина своим фаворитом, утверждает певец и стала вкладываться в артиста. Общая сумма вложений – 10 млн долларов.

«Алла так зажглась нашими отношениями, что объявила, что Сергей Савин - ее новый проект», - сказал артист сайту aif.ru.

Примадонна считала, что у Савина все должно быть самое лучшее. Пугачевой было «в удовольствие» вкладываться в своего фаворита.

«Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина», - сказал он и добавил, что привнес в жизнь Пугачевой новые краски.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#певец
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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