Помятый и заросший: пропавший Андрей Малахов вышел на связь в странном виде

Телеведущий Андрей Малахов длительное время не появлялся в публичном пространстве, из-за чего многие поклонники уже начали переживать. Однако, как оказалось, поводов для беспокойств нет, ведь журналист просто сейчас находится в отпуске, поэтому редко выходит на связь. Ради полноценного отдыха он уехал в родной город Апатиты, и там изменился до неузнаваемости.

Андрей опубликовал новое фото в личном блоге, на котором предстал в довольно странном виде. Заросший, бородатый и даже немного набравший в весе ведущий оказался в лесу в помятой одежде и походных ботинках. Для привыкших видеть Малахова «от иголочки» пользователей его вид был крайне странным. Но если учесть, что он так отправился за сбором грибов, то в принципе картинка складывается.

В Сети поклонники журналиста после публикации снимка пожелали ему хорошего отдыха и выразили желание поскорее вновь увидеть его в работе. Сам же Андрей пока не говорит, когда вернется в Москву. Отметим, что скорее всего на север он отправился без жены и сына. На это указывает то, что они ни разу не появились на фото Малахова.

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