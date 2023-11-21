«Помогает сам президент»: раскрыта тайна лечения тяжелобольной Заворотнюк

Врач Петр Лаврентьев сообщил, что в лечении тяжелобольной Анастасии Заворотнюк помог президент. Об этом информирует портал POPCAKE.TV, ссылаясь на слова эксперта.

Анастасия Заворотнюк уже много лет борется с глиобсластомой — самой агрессивной формой рака. Примечательно, что от этой же болезни скончалась певица Жанна Фриске. Исполнительнице хита «Малинки» не смог помочь ни один врач, в то время как Заворотнюк уже четвертый год продолжает борьбу за жизнь. Медик Петр Лаврентьев объяснил, чем отличаются случаи знаменитостей.

В первую очередь, Петр отметил, что методы лечения глиобластомы значительно продвинулись за это время. Также эксперт уточнил, что каждый случай является уникальным. При этом он убежден, что певица ошиблась, доверившись только одному специалисту.

«У Фриске случились рецидивы или появления новых опухолей. А у Заворотнюк все контролируется. Слышал, что в лечении помогает сам президент», — высказался Лаврентьев.

Ранее мы писали о том, что муж Анастасии Заворотнюк погряз в долгах. Подробности смотрите в этой статье.