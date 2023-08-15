«Поменялся Игорь»: жена Николаева рассказала о его приемной дочери

На днях жена музыканта Игоря Николаева отметила день рождения. Юлии Проскуряковой исполнился 41 год. Звезда получала поздравления, а ее имя мелькало в заголовках СМИ. Оказалось, что красавица узнала о себе и семье много нового. К примеру то, что у ее избранника есть «приемная дочь».

Проскурякова увидела на одном из сайтов со светскими новостями, что ее отца на семейной фотографии перепутали с Николаевым. А на следующем кадре дочь мэтра от первого брака назвали «приемной дочерью».

«Как поменялся Игорь на вашем сайте! Ну это просто», – написала Юлия.

Певица выразила свое негодование, но все же попыталась отреагировать на ситуацию с юмором. Она отметила журналистов, чтобы указать на их ошибки.

Напомним, что у Проскуряковой прекрасные отношения с падчерицей. Девушка живет в Америке и редко бывает в России, но при любой возможности общается с женой отца. Еще она очень дружна со своей младшей сестрой Вероникой.

Ранее Игорь Николаев показал Проскурякову с ребенком на руках.