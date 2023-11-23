Полуголая с мандолиной: поклонники не узнали 65-летнюю Ольгу Зарубину в новом образе

Певица Ольга Зарубина порадовала своих подписчиков в социальных сетях новой публикацией. Она удивила людей необычным образом — знаменитость будто сошла с полотна какого-нибудь художника, пишет Экспресс газета.

Артистка не упускает возможности напомнить своим поклонникам, что она привлекательная женщина даже в свои 65-лет. Так, в одной из социальных сетей она опубликовала фотографию, на которой в образе нимфы с высокой прической позирует в спадающем с плеч наряде, а в руках держит мандолину.

Сначала поклонники даже не узнали звезду. А потом, одаривая комплиментами, предположили, что Зарубина в далеком прошлом наверняка была фавориткой многих мужчин.

Ранее переехавший в США внук Аллы Пугачевой появился на публике с накрашенными губами и новым цветом волос. Он выложил снимок в новом образе в социальной сети.