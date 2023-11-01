Получит миллионы: Муцениеце накажет Прилучного через суд

У Агаты Муцениеце есть хорошие шансы отсудить у бывшего мужа миллионы на алименты. В этом уверен адвокат, который разобрал ситуацию между актрисой и ее экс-супругом Павлом Прилучным. Сначала девушка через суд выписала мужчину из своей квартиры, а после подала на алименты. Теперь она хочет увеличить их сумму. Об этом пишет Kp.ru.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись три года назад. У них подрастают двое общих детей – 10-летний Тимофей и семилетняя Мия. Павел успел жениться и завести еще одного ребенка от актрисы Зепюр Брутян.

Недавно Муцениеце призналась, что ей тяжело оплачивать учебу в подмосковной школе «Лидеры». За год она отдала 1,6 млн рублей. А позже появилась информация, что актриса попросила увеличить сумму выплаты алиментов на двоих детей.

Близкий друг актеров говорит, что девушка получает за один съемочный день 250 тысяч рублей, а за рекламный пост просит от 200 тысяч рублей.

«Дело не в сумме алиментов, а в том, что Паша и эти 100 тысяч рублей в последнее время не платил. Накопился долг. Поэтому Агата и подала в суд», – пояснили в окружении звезд.

При этом знакомые говорят, что Прилучный является хорошим отцом и даже предлагал, чтобы дети жили с ним. Ему просто не нравится, что Муцениеце выносит все проблемы на всеобщее обозрение. При этом, по слухам, он зарабатывает за один съемочный день 500 тысяч рублей.

Адвокат Олег Колотушкин считает, что Агата может рассчитывать на увеличение суммы алиментов с учетом текущего дохода экс-супруга. Так, ей может быть положена треть от этого гонорара.

«Итого вместо 100 тысяч рублей за двоих детей Агата Муцениеце может в принципе получать 4 миллиона 500 тысяч рублей ежемесячных алиментов», – отмечает юрист.

Но для такой суммы Муцениеце придется доказать разумность трат. Она должна обосновать необходимость увеличения алиментов. Если соответствующие документы (чеки об оплате обучения и прочее) актриса не предоставит, то суд не примет во внимание ее доводы.

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