Положение хуже, чем думали: уехавшая из РФ Пугачева осталась без денег за границей

Журналистка Алена Жигалова рассказала о тяжелом финансовом положении Аллы Пугачевой. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на шоу «Алена, блин!».

Недавно у супруга Аллы Пугачевой состоялся концерт, во время которого он подтвердил тяжелое положение его семьи. По словам юмориста, певица назвала их состояние «голожопингом». Также он рассказал, как ему пришлось просить милостыню у магазина в Европе. Узнав об этом, Жигалова решила прокомментировать ситуацию.

Алена отметила: раньше супруги «ездили в личном вагоне», но теперь они могут себе позволить лишь бизнес-класс в самолете. По мнению журналистки, из-за высказываний юмориста его семья скоро «пересядет на эконом с детьми на коленках», потому что «денег на 4 места не хватит». Жигалова убеждена, что в сложившейся ситуации есть только один выход: артист должен отправить супругу в Россию.

«Тут хотя бы роскошный замок, будут жить в достатке», — резюмировала журналистка.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева пришла в один из бутиков на Кипре и пожаловалась на здоровье. Подробности смотрите в этой статье.