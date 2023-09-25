Полину Гагарину обвинили в краже: правду о певице раскрыла ее коллега

Российская певица Ольга Кормухина публично обвинила Полину Гагарину и Константина Меладзе в краже аранжировки на композицию Виктора Цоя «Кукушка».

Недавно артистка выступала на концерте в Чите, и «Кукушкой» она решила завершить свою программу.

«Мы сделали новую аранжировку, и она зазвучала с новой силой и покорила все поколения, заняла все первые строчки на всех хит-парадах радиостанций. Потом ее вдруг кто-то убрал могущественной рукой», – сказала Кормухина на сцене.

Затем 63-летняя певица вспомнила про коллегу Полину Гагарину и продюсера Константина Меладзе и решила обвинить их в воровстве при всех поклонниках. Она заявила, что в 2015 году услышала свою аранжировку песни в фильме «Битва за Севастополь», украденную Меладзе и Гагариной. Однако, по ее словам, доказать это сейчас практически невозможно.

«Слава богу, удалось хотя бы отстоять право петь свой собственный труд, но люди знают. Правда – это главное», – цитирует артистку Chita.ru.

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