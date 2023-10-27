Полина Гагарина и уведенный из семьи танцор появились на светском мероприятии, держась за руки

Певица Полина Гагарина перестала скрывать личность избранника. Вместе с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым, которого, по слухам, артистка увела из семьи, она впервые официально вышла в свет.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Пара присутствовала на юбилее МХТ им. А.П. Чехова. Гагарина была одета в красный удлиненный пиджак, черные брюки и водолазку. Ее спутник появился в классическом костюме.

Ранее Гагарину и Микова видели на прогулке в Москве, а потом – за ужином в ресторане. Мужчина уже знаком с двумя детьми певицы.

Известно, что Микову 35 лет, он из Йошкар-Олы. В течение пяти лет работал в коллективе певицы.

До Гагариной у него были отношения с танцовщицей Оксаной Стратулат. В соцсетях Миков называл ее женой, публиковал совместные снимки, которые одномоментно исчезли с началом отношений с Гагариной. Для Стратулат расставание с мужчиной стало полной неожиданностью, она не хотела комментировать разрыв. Известно, что Гагарина была с ней знакома – Миков и Стратулат проводили много времени с артисткой вне работы.

Ранее сообщалось о скандале, который Гагарина и певец Дима Билан устроили на шоу «Голос».