Поклонники вновь увидели у Ксении Собчак округлившийся живот
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Поклонники в очередной раз заметили округлившийся живот у ведущей Ксении Собчак. Уже продолжительное время журналистка поражает людей то заметным животом, то распухшими руками и ногами, на части снимков намеков на беременность нет.
На этот раз Собчак решила попробовать себя в роли модели – она вышла на подиум в свободном платье. Интернет-пользователи усмотрели живот у Собчак.
«Я думаю, все-таки она беременна», - оставила комментарий одна из подписчиц. На слова обратила внимание Экспресс газета.
Многие обсуждали сам образ: он показался фолловерам необычным и роскошным. Звезду буквально засыпали комплиментами. Многие писали: «Шикарно», «Бесподобна», «Породистость».
Ранее психолог Вероника Степанова высказалась про ее брак с актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. Специалист отметила, что у ведущей до сих пор горят глаза при воспоминании о романе с бизнесменом Умаром Джабраиловым.