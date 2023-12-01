Поклонники вновь увидели у Ксении Собчак округлившийся живот

Поклонники в очередной раз заметили округлившийся живот у ведущей Ксении Собчак. Уже продолжительное время журналистка поражает людей то заметным животом, то распухшими руками и ногами, на части снимков намеков на беременность нет.

На этот раз Собчак решила попробовать себя в роли модели – она вышла на подиум в свободном платье. Интернет-пользователи усмотрели живот у Собчак.

«Я думаю, все-таки она беременна», - оставила комментарий одна из подписчиц. На слова обратила внимание Экспресс газета.

Многие обсуждали сам образ: он показался фолловерам необычным и роскошным. Звезду буквально засыпали комплиментами. Многие писали: «Шикарно», «Бесподобна», «Породистость».

Ранее психолог Вероника Степанова высказалась про ее брак с актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. Специалист отметила, что у ведущей до сих пор горят глаза при воспоминании о романе с бизнесменом Умаром Джабраиловым.