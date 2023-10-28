Покинула Израиль вслед за Пугачевой: где сейчас находится мать покойного Юдашкина

Мама покойного кутюрье Валентина Юдашкина много лет проживала в Израиле. Когда туда перебралась певица Алла Пугачева с семьей, она нередко проводила с ней время. И именно с Примадонной Раиса Петровна прилетала в Россию ради похорон модельера. После проводов сына, женщина вернулась домой, однако недавно появилась информация, что она сменила место жительства.

Не исключено, что мама Юдашкина решила покинуть Землю обетованную из-за угрозы своей безопасности. Сначала стало известно, что из Израиля уехала Пугачева, а теперь перебраться оттуда решилась и Раиса Петровна. Правда, в отличие от подруги, она прибыла в Россию, где встретилась с вдовой Валентина.

Марина Юдашкина опубликовала в личном блоге фото со свекровью и заявила, что вся семья вновь воссоединилась в Москве, чему она крайне рада. Обе женщины были в черных одеждах, но при этом лучезарно улыбались. Поклонники, давно не видевшие маму покойного модельера, отметили, что она отлично выглядит.

«Красивые женщины, залюбоваться можно», «Выглядите моложе своих лет», «Марина, какие вы все чудесные! Светлые!» - оставили комментарии пользователи Сети.

Ранее Дима Билан рассказал о смерти в своей семье.

Источник: личный блог Марины Юдашкиной в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)