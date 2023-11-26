«Похоже на приворот»: выход в свет Александра Петрова с молодой женой вызвал негодование публики

Поклонники Александра Петрова отметили, что после женитьбы актер сильно располнел. По соцсетям распространился ролик со звездой фильма «Текст», на котором можно увидеть изменения во внешности Петрова.

Не так давно все обсуждали внезапную свадьбу Александра Петрова с Викторией Антоновой. Некоторые фанаты творчества артиста считают, что молодая супруга сильно изменила его, но только не в лучшую сторону.

Также у Александра появился необычный аксессуар, который похож на амулет для приворота.

«Интересный у вас кулончик, похоже на приворот. Берегите себя, с приворотами долго не живут», «Александр начал молодиться и стал смешным и несуразным», «Подарите ему уже кто-нибудь нормальный шампунь», – комментируют пользователи Сети.

Ранее мы писали, сколько Петров тратит за ночь с 22-летней возлюбленной на Мальдивах.