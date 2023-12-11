Показала живот: Виктория Дайнеко заговорила о беременности

Виктория Дайнеко выставила в социальные сети видеоролик из гримерки перед выступлением. На кадрах хорошо видно фигуру артистки.

Девушка сразу заволновалась из-за возможных комментариев пользователей Сети по поводу ее живота.

«Только вы не пишите пожалуйста, что я беременная. Просто у меня такой живот, что я сделаю», – подчеркнула певица.

В конце Виктория добавила, что если она действительно будет беременна, то обязательно поделится с поклонниками радостной новостью.

Оказывается, беспокойство Дайнеко было неслучайно. Как утверждает девушка, ей уже не один раз присылали поздравления со скорым пополнением в семье.

«Меня вы просто постоянно поздравляете. Не надо, сегодня нет повода. Как только будет, я сообщу», – заключила она.

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