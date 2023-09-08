Показала живот: 55-летняя Валерия поделилась радостной новостью

Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке с 2004 года. Как у певицы, так и у продюсера есть дети от предыдущих отношений, однако супруги говорили, что хотели бы общего ребенка. Лишь недавно артистка призналась, что была беременна, но у нее случился выкидыш.

Зато пара души не чает во внуках. С малышами они стараются видеться как можно чаще, но, помимо семейных забот и работы, супруги находят время и на путешествия.

Так, певица рассказала подписчикам в соцсетях, что они с мужем буквально на пару дней оказались в Дубае. Артистка опубликовала фото, на котором она позирует в купальнике, соломенной шляпке и халатике, накинутом поверх бикини.

Валерия продемонстрировала плоский живот и стройные ноги.

«Жизнь полна сюрпризов – на два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве. До встречи на празднике города!» – прокомментировала она.

В свою очередь, фанаты засыпали исполнительницу комплиментами.

«Фигура супер», «Замечательно выглядите», «Красотка! В прекрасной форме», «Какая хорошенькая фигурка!», «Ого!» – отметили пользователи Сети.

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