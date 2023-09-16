Показала новое лицо: Арзамасова вышла в свет после пластики

Актриса Елизавета Арзамасова не так давно сделала откровенное признание – она легла под нож хирурга. Сначала она сильно переживала, что вмешательство кардинально изменит ее внешность, однако после всех манипуляций осталась полностью довольна. И после раскрытия всех карт супруга постановщика Ильи Авербуха решилась показать обновленное лицо публике, посетив премьеру пилотных эпизодов «Папиных дочек».

На мероприятие Арзамасова пришла в образе в стиле ретро. У нее была собранная прическа и черное приталенное платье с белой окантовкой. Актриса активно позировала фотографам и разрешала делать снимки гостям. Но от комментариев прессе отказывалась. Более того, она в принципе как будто избегала корреспондентов на премьере. Не захотела Елизавета и объяснить, почему ее в важный день не пришли поддержать сын и муж.

Напомним, что на пластику носа артистка решилась после полученной на ледовом проекте травмы. Ей сделали операцию и вроде бы все было хорошо, но через время на работе она вновь повредила лицо. Тогда ей и пришлось ложиться под нож повторно. В целом лицо Арзамасовой сильно не изменилось. Но, по признанию актрисы, все-таки нашлись фанаты, которые сразу все поняли.

Ранее появились подробности состояния Маргариты Тереховой, у которой выявили неизлечимую болезнь.

Источник: mk.ru