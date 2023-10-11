«Покайфовала»: Анна Семенович порадовала подписчиков, выставив напоказ пышную грудь

Анна Семенович уехала на отдых в Турцию. Для отпуска она выбрала номер с выходом к собственному бассейну. Прибыв на курорт, певица начала делиться пляжными кадрами с подписчиками.

Так, экс-солистка группы «Блестящие» выложила в микроблог свежее фото. Она позировала перед камерой в открытом купальнике, который эффектно подчеркнул ее пышную грудь.

Анна Семенович добавила, что не хотела первые дни отпуска тратить на общение с фанатами. Именно поэтому она редко появлялась в соцсетях.

«Максимально насладилась тишиной и покоем. Вернулась с пляжа к себе в номер, покайфовала, теперь искупаюсь в бассейне», – прокомментировала артистка.

Летом у исполнительницы было много работы. Теперь ей нужно хорошо отдохнуть, чтобы с новыми силами приступить к реализации очередных проектов. Более того, после гастролей певица подхватила кишечную инфекцию. Семенович пришлось принимать «жесткие антибиотики» и соблюдать строгую диету.

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