НАШ ШОУБИЗ
18:30, 19 октября 2023
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Пока супруг в Италии: Азиза уехала с новым мужчиной, получив от него дорогой подарок

Пока супруг в Италии: Азиза уехала с новым мужчиной, получив от него дорогой подарок

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Замужняя певица Азиза похвасталась роскошным подарком от нового кавалера. Исполнительница стала участницей концерта и вышла на сцену в короне, усыпанной драгоценными камнями и кристаллами. Композитор Игорь Матета даже воскликнул, что женщина похожа на звезду востока! Об этом пишет mk.ru.

Артистка пообщалась с журналистами и рассказала, что красивый аксессуар преподнес ей таинственный поклонник. Азиза не скрывает, что у нее есть фанаты не только творчества, но и ее женской красоты. Звезда помнит о своем семейном положении, но не запрещает себе наслаждаться дарами.

«А что? Мой муж находится в Италии уже долгое время, а я же – не жена декабриста. Имею полное право не только на подарки, но и на романтические встречи с ценителями женской красоты! А осенью особенно хочется любви и тепла», – поделилась певица.

При этом исполнительница не стала раскрывать имя щедрого ухажера. Но СМИ пишут, что из концертного зала она уехала с эффектным мужчиной.

Ранее мы писали о том, что Анисина прервала молчание после измены Джигурды.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
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