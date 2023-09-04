12:00, 04 сентября 2023
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Пойманы не все: кто еще замешан в ограблении актрисы Юлии Рутберг
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В Москве задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из квартиры Юлии Рутберг. Им оказался иностранец, проживающий в СНГ.
По данным источника, похититель проник в дом актрисы, взломал замок квартиры и вынес из нее почти 2,5 млн рублей. При этом полицейские убеждены, что у злоумышленника был сообщник. Подозрение пало на домработницу Юлии, которую уже разыскивают.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
Отмечается, что после произошедшей ситуации у актрисы ухудшилось состояние здоровья.
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