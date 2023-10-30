«Постой!»: Александр Петров оставил трогательное послание молодой жене

Александр Петров начал писать стихи новоиспеченной супруге Виктории. Актер выложил в микроблог одну из своих работ, посвященную возлюбленной.

Петров известен не только как талантливый актер, но и как поэт. Чтобы делиться с публикой своим творчеством, он даже организовал моноспектакль «Заново родиться».

Недавно стало известно, что Александр повел в ЗАГС некую Викторию. Он не перестает публично признаваться в любви своей молодой жене.

В соцсетях артист выложил новое стихотворение, которое посвятил девушке.

«Поезд пришел, перрон пустой, и ты мне говоришь: «Постой», – приводит Петров строки из произведения.

Семейная пара проводит медовый месяц на Мальдивах. Избранница звезды фильма «Текст» регулярно выкладывает в соцсети пляжные фотографии, на которых она позирует в открытых купальниках.

Ранее мы писали, что актриса Елена Захарова впервые вывела в свет шестилетнюю дочь.