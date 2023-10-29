Поедет в санаторий: после смерти мужа Александра Пахмутова начала жить дальше

После смерти Николая Добронравова его жена Александра Пахмутова учится жить заново. О состоянии композитора в беседе с порталом PROZVEZD рассказал друг семьи, певец Юлиан.

25 октября прошло ровно 40 дней со дня смерти поэта-песенника. В тот день его вдова отправилась на кладбище. По словам Юлиана, Александра Пахмутова не любит публичности, поэтому траурные мероприятия не предавали огласке.

Сейчас композитора окружают только самые близкие люди. Пахмутова может рассчитывать на поддержку брата Добронравова и его племянника, который взял на себя всю заботу о дяде, когда тот болел. Более того, Александре помогает ее подруга.

«Ей тяжело, но она абсолютно здраво мыслит. Она помнит всю свою музыку – может подойти к роялю и сыграть любое свое произведение! Она каждый день вспоминает Николая Николаевича. Когда смотрит их совместные фотографии, рассказывает разные истории, которые случались с ними», – передает источник.

Как утверждает певец Юлиан, Александра Пахмутова осознает, что нужно жить дальше. В частности, от грустных мыслей ее спасают прогулки по столице. К тому же в ближайшее время композитор может отправиться в санаторий, куда она часто ездила с Добронравовым.

При этом из артистов Пахмутову поддерживают только сам Юлиан и Лев Лещенко.

«Александра Николаевна никогда не жила в мире шоу-бизнеса. У нее очень узкий круг общения», – пояснил исполнитель.

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