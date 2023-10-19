НАШ ШОУБИЗ
18:00, 19 октября 2023
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Подурнел и превратился в старика: Сергея Шолохова после смерти жены теперь не узнать

Подурнел и превратился в старика: Сергея Шолохова после смерти жены теперь не узнать

© Stable Diffusion

Телеведущий и критик Сергей Шолохов сильно изменился внешне после смерти жены. Несмотря на то, что ему 65 лет, выглядит он, как старик в глубокой старости.

Как сообщает портал, журналист «сдал», потеряв супругу чуть больше года назад. Возраст и пережитое горе отразились на его лице, которое покрылось морщинами. Мало кто теперь узнает в нем прежнего автора программы «Тихий дом». На публике Шолохов сейчас появляется крайне редко, поэтому о его жизни известно немногое.

Напомним, что жена Сергея писательница Татьяна Москвина умерла после перенесенной операции. Об этом вдовец сообщил лично в социальной сети. У нее осталось двое взрослых сыновей – от первого брака Всеволод Москвин, и от союза с Шолоховым – Николай. Он является выпускником магистратуры Финансово-экономического института. Вместе телеведущим минувшим летом молодые люди установили на могиле матери памятник. На нем изображена Татьяна в молодые годы.

Ранее Татьяна Веденеева впервые рассказала о своей неизлечимой болезни.

Источник: «Экспресс газета».

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