«Подралась в гримерке»: Дана Борисова накинулась на своего помощника из-за денег
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Звезда шоу «Армейский магазин» Дана Борисова попала в неприятную ситуацию из-за денег. Блондинка призналась, что подралась в гримерке с помощником.
47-летняя знаменитость рассказала, что все произошло во время посещения одного из ток-шоу, где она часто бывает в качестве гостя. За участие в программах теледива получает хороший гонорар. Когда она в очередной раз приехала на студию, то не смогла договориться с помощником.
Борисова опубликовала в соцсетях пост, где рассказала подробности конфликта.
«Вчера столкнулась с чудовищной несправедливостью и подралась в гримерке», – сообщила звезда.
Дана поинтересовалась у подписчиков, сколько процентов должен получать посредник без услуг администратора на площадке. Человек, который находится между артистом и телесъемкой. Именно с этой темы все и началось.
«А вот со стороны сотрудничков, которые считают меня своими продюсерами, была ни много ни мало попытка ограбления!» — заявила телеведущая.
При этом звезда поделилась приятными впечатлениями от съемки. Она была там с дочерью Полиной.