«Подралась в гримерке»: Дана Борисова накинулась на своего помощника из-за денег

Звезда шоу «Армейский магазин» Дана Борисова попала в неприятную ситуацию из-за денег. Блондинка призналась, что подралась в гримерке с помощником.

47-летняя знаменитость рассказала, что все произошло во время посещения одного из ток-шоу, где она часто бывает в качестве гостя. За участие в программах теледива получает хороший гонорар. Когда она в очередной раз приехала на студию, то не смогла договориться с помощником.

Борисова опубликовала в соцсетях пост, где рассказала подробности конфликта.

«Вчера столкнулась с чудовищной несправедливостью и подралась в гримерке», – сообщила звезда.

Дана поинтересовалась у подписчиков, сколько процентов должен получать посредник без услуг администратора на площадке. Человек, который находится между артистом и телесъемкой. Именно с этой темы все и началось.

«А вот со стороны сотрудничков, которые считают меня своими продюсерами, была ни много ни мало попытка ограбления!» — заявила телеведущая.

При этом звезда поделилась приятными впечатлениями от съемки. Она была там с дочерью Полиной.