Подозревают самое худшее: что известно о пропаже Кондулайнен

65-летнюю актрису Елену Кондулайнен считают без вести пропавшей. Последний раз знаменитость видели весной 2023 года в Москве. В сентябре она не появилась на сборе труппы Театра Луны. Также артистка перестала отвечать на звонки. Как сообщает Экспресс газета, коллеги Елены встревожены не на шутку.

Руководитель Театра Луны на вопрос о пропаже актрисы лишь развел руками. Евгений Герасимов отметил, что ни дома, ни в заведении Елена не появлялась.

Коллеги Кондулайнен подозревают самое худшее. Они вспомнили о случае с Ириной Мирошниченко, которая минувшей осенью внезапно исчезла. Спустя время артистку нашли в больнице в тяжелом состоянии. В августе стало известно о ее кончине.

Стилист, с которым последние годы работала Елена, выразил беспокойство. «Телефон молчит. Переживаю», — высказался Игорь Калмыков.

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