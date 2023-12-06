Подняла ценник при отсутствии спроса: известно, почему Брежнева осталась без заработка

41-летняя певица Вера Брежнева готова выступить перед россиянами за 50 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, певица подняла ценник корпоративов для русской публики на 10 тысяч евро. Теперь ее выступление обойдется в 50 тысяч евро, и это без учета райдера на 25 тысяч евро.

Артистка готова выступить перед россиянами, но на определенных условиях. Для того, чтобы Вера появилась на мероприятии, ее команда тщательно изучает заказчика. Кроме того, его пожелания к программе не являются обязательными для выполнения.

Как сообщает источник, из-за требований Брежневой у нее нет выступлений в конце декабря и в начале января.

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