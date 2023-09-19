Подколоты скулы и сделан нос: Глюкоза перестала стареть благодаря косметологам

37-летняя певица Глюкоза нисколько не изменилась с годами. И дело тут не в хорошей генетике: артистка перестала стареть благодаря косметологам.

В этом уверен пластический хирург Владимир Плахотин. У Глюкозы имеют место точечные вмешательства, поэтому они не бросаются в глаза, но видны профессионалу.

Плахотин отметил, что певица «делала носик» - он исправлен, стал более аккуратным.

Хирург отметил «идеальный лоб». «Это ботокс однозначно. Конечно, хорошо подколоты скулы. И контурная пластика малярных мешков», - сказал специалист изданию PopCornNews.

Вместе с тем у Глюкозы не тронуты губы – «надо отдать должное», подчеркнул Плахотин.

Ранее сообщалось, что у актрисы Ирины Апексимовой заметили бугры и рытвины на лице. Поклонники заподозрили, что в этом вина косметолога.