Подавшая на развод Мария Погребняк намекнула на скорую свадьбу: на пальце засияло новое кольцо

Долгое время в Сети ходили слухи о проблемах в браке футболиста Павла Погребняка с блогершей Марией. Сначала многодетная мама только смеялась над подобными домыслами, однако месяц назад сама подала на развод. Позже стало известно, что у экс-жены спортсмена появился новый избранник, с которым она даже улетела в отпуск.

Мария и Павел Погребняк прожили вместе 17 лет. В браке у них родились трое сыновей, которые теперь будут жить с матерью. Звезда соцсетей отмечала, что хочет сохранить хорошие отношения со спортсменом, поскольку он всегда был прекрасным отцом. Пара постарается сделать все, чтобы развод не отразился негативно на психике детей.

Теперь Мария снова заинтриговала публику свежим снимком с кольцом на безымянном пальце. Блогерша утверждает, что уже получила множество вопросов о новом украшении. Она призналась, что купила кольцо сама в Иерусалиме. По словам Погребняк, оно «заряжено» на удачу, поэтому она не снимает украшение.

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