Подал в суд и требует 15 млн: подробности нового скандала вдовы Шатунова с Разиным
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Продюсер Андрей Разин хочет засудить вдову Юрия Шатунова из-за сериала «Слово пацана». Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.
Разин обратился к прокурору Москвы и потребовал привлечь Шатунову Светлану к уголовной ответственности. По словам продюсера, вдова Юрия совершила преступление, похитив у него «интеллектуальную собственность». Речь идет про песни «Ласкового мая» и фонограммы, которые прозвучали в нашумевшем сериале. Разин считает, что Светлана подписала договор без его согласия.
Андрей заявил, что ему нужна денежная компенсация в размере 15 млн рублей.
На данный момент вдова Юрия Шатунова никак не комментировала произошедшую ситуацию.
Ранее мы писали о том, что судебные приставы разыскивают продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Подробности смотрите в этой статье.