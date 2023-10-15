Под венец во второй раз: Меладзе показал фото со свадьбы

32-летняя дочь певца Валерия Меладзе пошла под венец во второй раз. Инга стала женой фотографа Никиты Бережного. Звездный отец был настолько счастлив, что активно делился в блоге фотографиями с церемонии.

Напомним, что первый брак Инги состоялся в 2017 году с марокканским журналистом. Однако союз не смог продержаться долго. В 2021 году девушка начала отношения с фотографом Никитой Бережным, и вот теперь они стали мужем и женой.

Свадьба состоялась в Грузии. Инга выбрала необычное свадебное платье, которое было белым с контрастными черными разрезами на талии. Ее волосы были уложены в легкие волны, а макияж был нежным, подчеркивающим ее естественную красоту.

Жених надел темный костюм с белой рубашкой. Молодожены весь вечер не отходили друг от друга, пишет Woman.ru.

Валерий Меладзе решил устроить концерт, чтобы развлечь гостей. Он исполнил свои главные хиты, включая песни «Самба белого мотылька» и «Девушки из высшего общества».

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