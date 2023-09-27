Под конец жизни торговал овощами на рынке: звезда «Большой перемены» Кононов умирал в нищете

Актер Михаил Кононов получил известность после съемок в фильме «Большая перемена» в 1973 году. Роль Нестора Петровича стала для мужчины самой запоминающейся в карьере. Многие пророчили ему прекрасное будущее, но в итоге звезда умер одиноким в глухой деревне. О подробностях жизни артиста сообщает «Киноафиша».

Михаил перестал сниматься в 1990-х. Он отказывался от предложений, потому что ему не нравился новый российский кинематограф. Более того он хотел воплощать на экране серьезных персонажей, а из-за комичной внешности его рассматривали в другом амплуа.

Съемок не было, поэтому скоро у артиста закончились деньги. Он пытался выживать на пенсию, но ничего не получалось. Тогда он решил переехать из московской квартиры в домик в деревне. Он жил в глухом поселке, где занимался выращиванием овощей в огороде и их продажей на рынке.

СМИ пишут, что Кононов часто стал выпивать. Актер пробовал заработать и напомнить о себе с помощью мемуаров, но так и не нашел издательство, которое согласилось бы на публикацию. В 2007 году мужчина умер от тромбоэмболии. До этого он страдал от пневмонии и последствий инфаркта.

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