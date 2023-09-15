Почти не говорит и никого не узнает: подробности состояния прикованной к постели Тереховой

Несколько лет назад жизнь семьи актрисы Маргариты Тереховой перевернулась с ног на голову. После обследования в больнице врачи озвучили звезде кинематографа страшный диагноз - «болезнь Альцгеймера». Теперь она избегает публичности, буквально прикована к постели и совсем не связывается с внешним миром. Редкие новости о ее состоянии можно узнать только от ее дочери Анны.

Сейчас артистка отличается забывчивостью, не ходит самостоятельно, почти не говорит и слабо на все реагирует. Первые «тревожные звоночки» начали появляться еще 15 лет назад, а затем становилось только хуже и хуже. Однако семья Тереховой не сдается, стремится во всем помогать ей и делать все, чтобы она прожила как можно дольше.

Как призналась Анна, после постановки диагноза для матери пришлось нанять сиделку, организовать особые условия проживания и приобрести необходимые лекарства. Сначала звездная наследница была напугана, не хотела принимать то, что актриса больна, но потом взяла себя в руки и начала борьбу.

Деменция сказывается не только на здоровье Тереховой, но и на ее поведении, внешнем виде. Иногда она даже считает чужими своих родных людей. Но Анна подчеркнула, главное, что она до сих пор жива.

«Сейчас я счастлива, что мама рядом, жива и радует нас, пусть крохотными, но прекрасными моментами узнавания, добрых глаз, улыбками, возможностью обнять и поцеловать», - написала дочь актрисы в социальной сети.

Ранее стало известно, как выглядит единственная официальная жена Дмитрия Нагиева.

Источник: личный блог в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Анны Тереховой