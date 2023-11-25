Почему сестра Варлей сыграла всего три роли и ушла из кино: как сложилась судьба красавицы

Сестра знаменитой актрисы Натальи Варлей – Ирина тоже в свое время мечтала стать популярной артисткой, но ушла из кино после трех фильмов. Красавица вынуждена была отказаться от карьеры. Стало известно, почему. Об этом пишет «Киноафиша».

Зрители могут увидеть родственницу знаменитости в трех фильмах. У нее были большие планы, но после участия в проектах она была разочарована. В какой-то момент она решила, что мир вокруг жесток. Девушке не предлагали ярких ролей в кино, а в Малом театре у нее начались сложности. Тогда Ирина приняла решение в пользу спокойной жизни.

Красавица отучилась в Московском инженерно-строительном институте, а после устроилась в Госархив. Она проработала там всю жизнь, а на экране больше не появилась. А ведь Ирина всегда могла попросить сестру поговорить с режиссерами и дать ей яркую роль.

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