Почему российские знаменитости перестали одеваться со вкусом

Внешний вид и образы артистов из сферы российского шоу-бизнеса стали шокировать не только публику, но и профессионалов в области моды. Стилист Алексей Сухарев попытался объяснить изданию «Утро.ру», почему звезды перестали одеваться со вкусом.

Специалист нашел разумное объяснение происходящему — все дело в том, что российские артисты пытаются копировать своих западных коллег. Особенно это касается молодых звезд, которые не стараются быть индивидуальными и носят похожую одежду. Почти каждое светское мероприятие, по словам Сухарева, оборачивается плагиатом.

Ранее певица Ольга Орлова похвасталась новой гардеробной. Размер комнаты можно сравнить с площадью небольшой квартиры.