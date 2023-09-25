Почему Лариса Долина улыбалась перед скорбящей Александрой Пахмутовой

Певица Лариса Долина приняла участие в телепрограмме «МАЛАХОВ», посвященной памяти Николая Добронравова. Исполнительница с улыбкой на лице беседовала с другими гостями. После эфира она объяснила свою реакцию, пишет Boda.su.

Долина предугадала реакцию общественности на, казалось бы, неуместное поведение в шоу. В своем микроблоге она объяснила улыбку на своем лице тем, что рада за Добронравова, который прожил 95 счастливых, ярких, достойных и незабываемых лет. Исполнительница пожелала себе и другим такой же красивой жизни, как у поэта-песенника, и такого же красивого ухода из нее.

Ранее журналист Денис Сорокин заявил, что Долина стала «завидной невестой». Певица стала обладательницей такого статуса после отъезда родственников из квартиры.