НАШ ШОУБИЗ
17:30, 11 ноября 2023
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Почему Филипп Киркоров выбирает таких же женщин, как Алла Пугачева

Почему Филипп Киркоров выбирает таких же женщин, как Алла Пугачева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Король Отечественной эстрады Филипп Киркоров тщательно скрывает свою личную жизнь от фанатов и журналистов. До сих пор неизвестно, кто та самая пассия певца. Свое предположение на этот счет высказала астролог Ирина Терещенко в беседе с «Экспресс газетой». Оказалось, что Киркоров, судя по всему, ищет копию бывшей жены Аллы Пугачевой.

По словам эксперта, исполнитель хита «Зайка моя» может комфортно себя чувствовать только с определенными женщинами. Так, артисту важно, чтобы вторая половинка была энергичной и многогранной. Поэтому Терещенко посоветовала королю отечественной эстрады заводить отношения с властными и сильными женщинами, которые обладают огромной внутренней энергией. Такими, как, например, его бывшая супруга Алла Пугачева.

Также в беседе с журналистами астролог раскрыла характер самого Киркорова.

«Свои внутренние чувства он никогда не показывает. Он слишком сух на их проявление, но внутри это человек, который, я бы сказала, сопереживает всему миру», — рассказала Терещенко.

Ранее певец рассказал, как защищался от рэкетиров в 90-е годы. Филипп не стал «платить дань» людям в малиновых пиджаках.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Филипп Киркоров
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#отношения
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