Почему Екатерина Варнава не распространялась о свадьбе и разводе

Телеведущая Екатерина Варнава практически не распространяется о своей личной жизни в последнее время. Например, о том, что знаменитость вышла замуж за режиссера Александра Молочникова, стало известно от самого мужчины из интервью. Но практически сразу же пара развелась — это артистка тоже никак не прокомментировала.

Варнава заговорила о личной жизни лишь спустя несколько лет в подкасте на YouTube-канале Sergeymeza. Прежде телеведущая довольно часто делилась разными снимками в социальных сетях, а также давала откровенные интервью. Однако тема личной жизни и отношений стала для звезды в какой-то момент табулированной. Екатерина объяснила, почему решила ничего не говорить об отношениях.

«Я столько раз хотела поделиться со всем земным шаром тем, как меня обидели и как это несправедливо. Но я этого не делаю, потому что плюс-минус понимаю последствия и понимаю, что это все только усложнит», — рассказала артистка.

После неожиданного признания бывший супруг поздравил Варнаву с днем рождения. В Сети предполагают, что паре все же удалось сохранить дружеские отношения.

Ранее в Екатеринбурге Екатерина Варнава появилась на публике с заметно округлившимся животом. Фанаты артистки заподозрили ее в беременности.