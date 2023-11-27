Почему девятилетнего сына Стаса Пьехи выгнали из трех школ

Наталья, мать сына Стаса Пьехи, рассказала журналистам, как растет мальчик. Оказалось, что ребенку за последнее время пришлось сменить три школы. Причиной тому — хулиганские выходки со стороны несовершеннолетнего ученика.

Наталья рассказал о сыне в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ. Так, по словам женщины, мальчик отличается хулиганским характером. В качестве примера она поведала историю про то, как школьник выругался матом на детском празднике.

Ученикам надо было рассмешить царевну Несмеяну любым способом. Сын Пьехи решил выполнить задание весьма странным образом — мальчик выругался отборным матом.

«Петя подошел и выругался отборным матом. У всех был полный шок. Его отстранили на неделю из школы», — рассказала Наталья в программе «Звезды сошлись».

Ранее Стас Пьеха заявил о том, что не собирается жениться. На выборе артиста сказались предыдущие отношения.