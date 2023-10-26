Почему дети Пугачевой и Галкина* могут остаться без наследства

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рискуют лишиться всего за рубежом. Им даже будет нечего оставить своим детям, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В беседе с Life.ru народный избранник назвал супругов несчастными людьми и высказался об их будущем за границей. По мнению Федорова, артисты в конечном итоге лишаться за рубежом всего имущества и останутся никому не нужными. При этом сильнее всего в данной ситуации пострадают наследники звездной пары — им в случае неудачи родителей может вообще ничего не достаться.

Подобным образом судьба будет складываться у всех тех, кто покинул Россию и теперь критикует ее. Депутат Государственной думы объяснил, кто может считать себя в безопасности и кого не постигнет участь релокантов.

«Если человек патриот, он защищен Отечеством. Если он не патриот, то он изгой. Может, кто-то поздно это понял, но понял», — заявил народный избранник.

Ранее стало известно, почему Пугачева решила перебраться из Израиля на Кипр. По некоторым предположениям, звезда находится в глубокой депрессии.

*признан иноагентом на территории РФ