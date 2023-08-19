Почему Бондарчук шесть месяцев не показывала ребенка: все дело в документах

54-летняя предприниматель, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука в третью годовщину брака с Сергеем Харченко рассказала о рождении сына. Эту новость скрывали полгода, и вот почему.

В Сети говорят, что Бондарчук не могла бы родить в 54 года. Поэтому, скорее всего, пара прибегла к услугам суррогатной матери. О малыше молчали полгода, потому что оформляли документы, высказали предположения интернет-пользователи.

«Судя по тому, что шесть месяцев не показывали – скорее всего, оформляли документы», - говорится в одном из комментариев.

Многие считают, что Бондарчук и Харченко родили благодаря суррогатному материнству.

«Когда вырастет, поймет уж, что Светлана его не рожала», - жалеют малыша в Сети.

Напомним, у нее уже есть двое взрослых детей: сын и дочь. У супруга растет 10-летняя девочка. У бывшего мужа Светланы Федора также подрастает сын от актрисы Паулины Андреевой, на которой он женился после развода.