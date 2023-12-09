Защищала дочь: почему Алла Пугачева возненавидела певицу Валерию

Не так давно Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачева мешала певице Валерии строить карьеру. По словам продюсера, Примадонна пользовалась связями на телевидении, чтобы его супругу перестали приглашать на различные музыкальные шоу и программы о звездах.

Кроме того, Пригожин уверен, что по натуре Пугачева – настоящий диктатор. С мнением продюсера согласился и Сергей Лавров. По его словам, во время съемок «Фабрики звезд» Примадонна не раз говорила организаторам, что ей не нравится присутствие Валерии на шоу. Об этом сообщает Пятый канал.

Жена Пригожина обрела свою популярность в нулевых, чем и заработала «особую любовь» Аллы Пугачевой. Примадонна хотела, чтобы у ее дочери Кристины Орбакайте было как можно меньше конкурентов на сцене.

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