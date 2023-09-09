Почему актер Александр Балуев решился на смелый эксперимент с внешностью

Актер Александр Балуев известен зрителю как киногерой, который играет исключительно суровых мужчин. Также он не приемлет эксперименты с внешностью. Однако теперь в жизни звезды случилось то, что заставило его пойти на смелый творческий эксперимент, передает Киноафиша.

Новым проектом, в котором примет участие Балуев, стала комедию «Беспринципные». В ней актер сыграет женатого предпринимателя, под чьим руководством находится экодеревня.

Сначала Александр не решался сняться в комедии, однако сценарий и сама задумка проекта его подкупили. Актер даже решился на то, что прежде всячески избегал — сменить внешность для роли. Так, в «Беспринципных» Балуева можно будет увидеть с усами.

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