Почему 49-летний Андрей Губин до сих пор не встретил свою любовь

Автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» всегда славился женским вниманием. Поклонницы ходили на все концерт, караулили Андрея Губина на улицах, но артист так и не нашел «ту самую».

Оказалось, что в среднем отношения музыканта не длились больше двух лет. Губин не раз отмечал свою сильную влюбленность, переменчивость. Однако с возрастом проблема приобрела другой характер.

По словам Губина, причина отсутствия возлюбленной — недоверие к людям. Певец отметил, что боится, что в один момент супруга может просто собрать вещи и увезти с собой даже ребенка. Именно поэтому на 50-м году жизни Губин подолгу присматривается к потенциальным возлюбленным.

«Мне нужна надежность. Детей хочу иметь с любимой женщиной. Это очень серьезно. Я детей обожаю. Чужих люблю, но и своих хочу тоже», — рассказал артист в беседе с журналистами Пятого канала.

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