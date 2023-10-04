«По одному»: Богомолов прервал молчание после сообщений о разводе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов старается не комментировать слухи о разводе с Ксенией Собчак. Мужчина занимается работой и изредка публикует фотографии с женой. На днях он сделал признание и выставил супругу. Об этом пишет Экспресс газета.

В последнее время все чаще ходят слухи о том, что телеведущая и режиссер редко проводят время вместе. Но Богомолов опроверг их заявлением, что посетил с избранницей столичную выставку. Режиссер опубликовал в соцсетях фото с Ксенией и написал текст. Правда, он не относился к любимой женщине.

«Это мы на cosmoscow. Но речь не об отличной выставке, а о спектакле Дачники. Спрос таков, что театр поставил два дополнительных спектакля в репертуар - по одному в октябре и ноябре. Следите за афишей театра!» – объявил Константин.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак показала округлившийся живот.