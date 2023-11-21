НАШ ШОУБИЗ
21:00, 21 ноября 2023
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По цене однушки в Москве: в Сети обсуждают «гангстерский» образ Киркорова

По цене однушки в Москве: в Сети обсуждают «гангстерский» образ Киркорова

© Из профиля Instagram* Киркорова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Филипп Киркоров вышел в свет в украшениях стоимостью однокомнатной квартиры в Москве. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялся музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. Для выхода в свет исполнитель хита «Зайка моя» выбрал брючный костюм в широкую полоску. Певец дополнил образ шляпой и ювелирными украшениями. Стилист Анна Чекалина оценила наряд Киркорова.

По мнению эксперта, костюм «в стиле гангстерских фильмов 40-х годов» интересно сочетается с «россыпью массивных колец». Анна предположила, что в совокупности украшения Филиппа стоят «как столичная однушка».

«Мужчины тоже предпочитают бриллианты», — высказалась Анна.

Ранее рассекречено имя новой возлюбленной Филиппа Киркорова. Подробности смотрите в этой статье.

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